2月5日（木）放送「ナゼそこ？+ 「松茸ハンター犬…山奥で大活躍＆マイナス10℃㊙雪山生活」2時間SP」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】山奥で発見！74歳夫と37歳妻…元凄腕カメラマンの夫を襲った「死の宣告」絶望を乗り越え、山奥へ移住した波瀾万丈の人生ドラマ【岐阜…高級松茸ハンター犬＆81歳名人】2025年は猛暑で歴史的不作…価格高騰の高級松茸を、驚異の嗅覚を持つ「天才松茸犬」が次々