福岡県は5日、遠賀町によると、1日から5日にかけて、遠賀町尾崎〜鬼津地区と虫生津地区の住宅地などでサルの目撃情報が多数あったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。「生ゴミの放置、果樹の放任などは、サルが繰り返し出没する原因となる」と注意喚起している。