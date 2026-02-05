新潟市内でラーメン店「かなみ屋」を展開するDIAMOND PROGRESSカンパニーが2月2日付で事業を停止し、破産手続きの準備に入ったことが分かりました。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によりますと、DIAMOND PROGRESSカンパニーは2005年4月に創業し、2015年10月に法人改組されたラーメン店経営業者です。中国・四川風の担々麺を看板メニューとし、担々麺、麻婆担々麺、汁なし担