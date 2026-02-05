読売新聞社が３〜５日に実施した衆院選の終盤情勢調査では、比例選（定数１７６）でも自民党が勢いを増しており、そのあおりを受けて野党は厳しい戦いを強いられている。野党第１党の中道改革連合は序盤調査より勢いが落ちている。（傍田光路）中道改革は、序盤で予想された４０議席台後半が、４０議席台前半にまで落ち込む見通しとなり、２０２４年の前回衆院選で立憲民主党と公明党が獲得した計６４議席を下回る可能性が強ま