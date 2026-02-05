読売新聞社は８日投開票の衆院選（定数４６５）について、電話とインターネットによる調査を３〜５日に実施し、全国の総支局などの取材を加味して終盤の情勢を探った。自民党は優位に戦いを進めており、単独で過半数（２３３）を超える勢いだ。野党第１党の中道改革連合は公示前から大幅に議席を減らす情勢で、日本維新の会と国民民主党は苦戦している。自民は、１月２７、２８日の序盤調査と比較すると、２８９の小選挙区の半