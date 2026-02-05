（資料写真）Ｊ２湘南は５日、特別大会「百年構想リーグ」の主将にＭＦ武田将平（３１）が就くと発表した。伊勢原市出身で、岡山、甲府、京都を経て今季加入。クラブを通じ、「まずは自分自身が日々の練習から妥協せず、常に勝利と成長を追い求めて取り組んでいきたい」とコメントした。副主将はＭＦ池田昌生（２６）、ＦＷ石井久継（２０）、ＧＫ上福元直人（３６）が務める。