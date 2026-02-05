金眠泰（資料写真）Ｊ２湘南は５日、昨季限りで契約満了となったＤＦ金眠泰（３２）の所属先が町田に決まったと発表した。韓国出身で、２０２３年７月に鹿島から期限付き移籍で湘南に加入。２４年に完全移籍し、２５年８月に清水に期限付き移籍していた。