²­Æì¡¦ËÌÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæÆü½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡¢Îµ¥Ê¥¤¥ó¤¬´À¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÌÔÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥°¥ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥àËÌÃ«¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë£±¿Í¤Î½÷À­¥Õ¥¡¥ó¤Î»ØÀè¤¬¡¢¤Ò¤ÈºÝ¥­¥é¥­¥é¤È?°ÛºÌ?¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡½¡½¡£³Æ»Ø¤Î¥Ä¥á¤ËÃæÆü¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Í¥¤¥ë¤â¤È¤¤¡¢¤È¤Æ¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê¡Ö¥É¥é¥Í¥¤¥ë¡×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¥Í