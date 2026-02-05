乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。1月29日（木）の放送では、1月14日にリリースされた5枚目のアルバム『My respect』にも収録されている楽曲「世界はここにある」について語りました。乃木坂46の賀喜遥香◆賀喜 3期生曲に号泣!?――番組では「世界はここにある」（乃木坂46）をオンエア♪賀喜：お届けしているのは、乃木坂46で「世界はこ