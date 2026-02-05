ベイリー英中銀総裁 インフレ抑制は順調に進展、１１月予想より前倒しで達成へ 最近の動向が、インフレ目標への早期回帰を確信させる インフレ率が２％まで完全に低下し、その水準を維持することを確報する必要性 現在、金融政策が新たに大きなショックに見舞われている状況には直面していない