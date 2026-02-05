ベイリー英中銀総裁 新たな銀行スタッフ分析により、賃金設定における構造的変化がインフレ圧力に継続的に寄与することはないとの確信得られる 追加利下げに関する判断は、より慎重になる見込み 一方で、政策金利の引き下げが早すぎたり過度であったりすると、インフレ圧力が持続する可能性がある 他方で、待ち過ぎれば経済活動の急激な減速を招く恐れ 利下げの度合いは、その先の見通しが不透明になるほど判断が難しく