ベイリー英中銀総裁 マンデルソンの暴露に「ショック」 ※スキャンダルのあった故エプスタイン氏とマンデルソン元英上院議員が緊密な関係にあったことが米司法省の公開資料で明らかになった。スターマー首相がマンデルソン氏を駐米大使という外交の要職に任命した際、エプスタイン氏との関係を把握していたのかどうかが焦点となっている。