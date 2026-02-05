５日放送のフジテレビ系「生ジャンクＳＰＯＲＴＳ明日からオリンピック！大注目の金メダル候補が続々登場ＳＰ」（午後８時）では、ミラノ・コルティナ五輪（６日開幕）代表のスピードスケート女子の吉田雪乃（寿広）に、柔道女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪金メダルの角田夏実が初体験のインタビューを行った模様を伝えた。取材をした約１か月前、現在の心境を問われた吉田は「あと１か月ちょっとしかないというのが信じ