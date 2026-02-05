節約したいときは「ちくわ」が大活躍 節約料理といっても物足りないのは嫌ですよね。安くておいしくて、食べ応えのあるものを食べたい……そんなときは、揚げない「ちくわ南蛮」がおすすめです。ピンチのときは「ちくわ」のお世話になりましょう。 ご飯のお供にもお酒のつまみにも使える「ちくわ」が立派なごちそうに！ ちくわとタレの相性も良く、「南蛮タレとタルタルがちょうどいい味ですね！」「ちくわがメインのおかずにな