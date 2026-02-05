俳優の前田敦子さん（34）が4日、イタリアのブランド『FALCONERI（ファルコネーリ）』青山店のオープニングレセプションに登場し、息子との日常の様子を明かしました。イベントでは、商品の素材などにちなみ“自身が一番ナチュラルでいられる時間”を聞かれた前田さんは「子どもと2人でしゃべってる時間ですかね。すごいアドバイスくれたりするんですよ。インスタグラムとかも、今日もたぶん写真をどれを載せるかって子どもが一緒