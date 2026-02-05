顔に点数をつけられたことに違和感を感じつつも、結婚に焦りを感じていたため、彼と付き合ってみることにした里帆さん。付き合ってからも彼の採点システムは続いたそうです。好きという気持ちから、彼の行動を好意的に解釈しようとする里帆さんですが…。＞＞【まんが】なんでも点数をつける男