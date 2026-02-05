櫻坂46の武元唯衣(23)が5日、グループからの卒業を発表した。3月11日発売のグループの14枚目シングルの活動をもって卒業する。グループ公式サイトで武元について「3月11日(水)発売の14thシングル『The growing up train』の活動をもって櫻坂46から卒業することになりました。具体的な卒業時期等に関しましては、決まり次第ご報告させていただきます」と伝えた。武元も自身のブログを通じて卒業を発表。「私は櫻坂46のために