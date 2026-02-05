カープの日南キャンプは5日から第2クールです。現役を引退した田中広輔さんの姿が受け継がれています。5日朝、新井監督・高2軍監督ら4人が鵜戸神宮を訪れ必勝を祈願しました。恒例の運玉投げでは・・・。新選手会長の島内が3球目で成功させました。2軍も日南に合流した第2クール。早出練習では田中広輔さんの63番を引き継いだ内田湘大の姿が。■内田湘大「試合中もサードで守っているときに声を掛けてくれ