中国外交部の林剣報道官は2月5日の定例記者会見で、中ロ両国の首脳によるオンライン会議について説明しました。林報道官は「習近平国家主席とプーチン大統領は昨日、オンライン会議を行い、二国間関係および共通の関心を持つ国際および地域の懸案事項について深く意見交換した。中ロ両国の首脳は一貫して、様々な方法による戦略的意思疎通を維持しており、このことによって新時代の中ロ関係は安定して前進している」と述べました。