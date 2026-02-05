「近畿地区選手権競走・Ｇ１」（５日、住之江）地元で活躍を見せる。井上一輝（３１）＝大阪・１１４期・Ａ１＝は、１号艇だった２日目７Ｒでイン馬場のまくりに屈した形となったが、辛うじて２着に踏ん張った。「特訓から馬場さんが出ていたし自分も調整を外していた。合えば全体的に悪くないのでイチからやり直します」と再調整での機力復活に力を込めた。２日目を終えて２、３、２着。イン戦を落としたのは痛かったが、３