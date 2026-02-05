V.LEAGUE MEN WESTの大同特殊鋼知多レッドスターは4日（水）、2月28日（土）と3月1日（日）にメディアス体育館ちたで開催される近畿クラブスフィーダとのホームゲームにて、無料招待を行うとクラブ公式SNSで発表した。 対象となるのは愛知県に在住、在勤、在学の方。席種は2階の自由席となっている。 事前の申し込みは不要だが、当日の入場時に愛知県に在住、在勤、在学していると証明できるもの