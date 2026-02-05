「近畿地区選手権競走・Ｇ１」（５日、住之江）北村征嗣（４６）＝大阪・８３期・Ａ１＝が軌道修正を果たした。２日目２Ｒは４コースから差して２着とすると、後半６Ｒはインからしっかりと逃げ切って制した。初日は５着だったが、２日目は２、１着。「リングを替えたけどあまり変わらなかったのでキャブを替えた。悪かった行き足が良くなりました」と機力アップで臨戦態勢を整えてきた。上昇機運に乗って３日目も奮闘を見せ