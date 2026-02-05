櫻坂46武元唯衣（23）が5日、自身のブログを更新し、14枚目シングル「The growing up train」（3月11日発売）の活動をもって、グループから卒業することを発表した。「こんばんは！みなさん元気に過ごしてますか？今日は皆様にご報告があります」と切り出し、「14枚目シングルの活動をもちまして櫻坂46を卒業します」と伝えた。「昨年末まで、共に戦った戦友をまるで見送るように過ごしていましたが、自分にも置き換えて一緒に