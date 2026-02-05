人気ボーカルグループ・ゴスペラーズのメンバー・黒沢薫が2月5日、自身のXで政治に関する投稿をおこない、波紋を呼んでいる。「この日、黒沢さんは《日本は民主主義国家です》と切り出すと《芸能人（と僕は普段自称はしませんが敢えて）も日本国民だからね》と主張しました。続いて《国に意見したり平和を願ってもいいんじゃない?少なくとも責めたてられるような事じゃないよね》とし、最後に、《みんな選挙行こうな》と、8日