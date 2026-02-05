Image: NASA / JPL-Caltech 2020年打ち上げ、2021年に火星の地に降り立ったNASAの探査機パーサヴィアランス。火星をあっちにこっちにと走り、人類のためにいろいろなデータを収集しています。5周年を迎えたパーサヴィアランスが新たなミッションに挑戦。AIとタッグを組んでみました。2度のテストに成功パーサヴィアランスの火星走行のバディを務めたのは、Anthropicが開発する生成AIモデルCl