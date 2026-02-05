今回は、見つけたら即買い推奨の【ダイソー】「サンリオグッズ」情報をお届けします。可愛らしく、まとめ買いしたくなるかも。人気商品はすぐに品薄 & 売り切れとなる可能性があるので、欲しいと思ったら今すぐ店舗に駆け込んで！ ふわもこ感が可愛さを格上げ！ 「パイルワッペン」は豊富に展開されていますが、サンリオキャラデザインも複数登場しています。@198_0kさんは「どれもかわいい」とまとめ買いした様