2026年1月、AIエージェント専用のSNS「Moltbook」が公開されて大きな物議を醸し、Moltbookのアカウント開設が唯一許可されているオープンソースのAIエージェント「OpenClaw(旧Clawdbot)」も注目を浴びることとなりました。そんなOpenClawを使い倒しているというエンジニアのブランドン・ワン氏が、OpenClawを使い始めていかに生活が便利になったのかを語っています。A sane but extremely bull case on Clawdbot / OpenClaw | Bran