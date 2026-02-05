楽天の泰勝利投手（２２）が５日、沖縄・金武で行われている１軍キャンプでライブＢＰに登板した。宗山、吉野、水上、平良らと対戦。球種を伝えた上での投球ながら、３０球で安打性の当たりは０本に封じた。複数の球種で空振りを５回奪うなど、存在感を発揮。「真っすぐの出力はある程度クリアしていたんですけど、コントロールと対右バッターに課題がある。コントロールはまだまだかな」と振り返った。泰は１５０キロを超え