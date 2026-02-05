西武・炭谷銀仁朗捕手（３８）が５日、初の２軍キャンプスタートも、新鮮な日々を送っていると明かした。今春は２００５年ドラフトでのプロ入り後、初の２軍キャンプスタート。１月の自主トレ中には「どんな感じになるのか分からない」と話していたが、「問題なく、しっかりやってます！」と汗を流す日々を送る。この日の守備練習では若手捕手の後ろに座り、アドバイスを送る場面も。「初めて一緒に野球やる子らばかりなので