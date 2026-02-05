健康問題を理由に参院議員を辞職して無期限活動休止を発表していたものの、５日に衆院選公示後初の演説を行った「れいわ新選組」の山本太郎代表（５１）が、６日も街頭演説を行うことを５日、同党が発表した。午前８時から埼玉県のＪＲ久喜駅、同４５分からＪＲ大宮駅前で演説する。山本氏は先月２１日の会見で「多発性骨髄腫、血液のガンの一歩手前」と病状を明かし、衆院選については「一切表に出ない。ブレーキがかからなく