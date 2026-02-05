7人組グローバルグループ・ENHYPEN初のライブ映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』が、2月27日から2D・SCREENX、3月27日から4DX・ULTRA 4DXで日本公開される。それに先立って、本予告と場面写真が公開された。【ライブ写真】初スタジアム！ステージでギュッとなるENHYPEN本作は、ENHYPENが日本で初めてスタジアムという大きな舞台に立った、2025年7月6日の東京・味の素スタジアム公演を余すことなく収録