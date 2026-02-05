ミラノ・コルティナ五輪でアイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」は６日、フランスとの初戦に挑む。攻守の要を担うのは、ＤＦ志賀葵選手（２６）と、ＦＷ志賀紅音（あかね）選手（２４）の姉妹だ。２０２２年の北京五輪後に海外で武者修行を積んできた２人が、チームを引っ張る。（塚本康平）２人はスケートが盛んな北海道帯広市出身。１学年差の姉妹は、妹が小学１年の時に友人に誘われ、ともにアイスホッケーを始め