衆議院選挙 投開票まであとわずか。終盤のJNN最新情勢では、自民党が序盤情勢からさらに伸ばし、単独過半数を大幅に上回る勢いであることがわかりました。今回はTBS選挙本部長の市澤牧彦 政治部デスクとともに、全国に78ある接戦区の情勢と、党首の遊説先に見る各党の思惑を紐解きます。出演者：news23 藤森祥平キャスターTBS選挙本部長 市澤牧彦 政治部デスク