◆第１１９回京都記念・Ｇ２（２月１５日、京都競馬場・芝２２００メートル）１週前追い切り＝２月５日、栗東トレセンシェイクユアハート（牡６歳、栗東・宮徹厩舎、父ハーツクライ）は、坂路で５２秒３―１２秒５で一杯に追われた。単走で鋭さこそひと息だったが、力強い走りで状態は良さそう。宮調教師は「悪くないね。順調ですよ」と納得した表情だった。３勝クラス卒業には１５戦を要したが、前走の中日新聞杯では中団から