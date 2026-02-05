今春の選抜大会に出場する神戸国際大付が５日、兵庫県淡路市の佐野運動公園屋内練習場で練習を行った。４枚看板の秋田依吹投手（２年）、宮田卓亜投手（２年）、豊岡速伍投手（２年）、橋本大智投手（２年）がそろってブルペン入り。秋田、宮田、豊岡はけがから復帰し、今月ブルペン登板を再開させた。新チームになってからエースナンバーを背負っている秋田は、「２０球超えてきたぐらいから感覚が戻ってきていい感じで投げら