愛知県内の公衆浴場の上限料金が2年連続で上がることになりました。 愛知県によりますと、上限料金が適用されるのは県内に56ある公衆浴場です。 きょうあった公衆浴場の関係者や大学教授らでつくる「愛知県公衆浴場入浴料金会議」で、4月1日から大人（12歳以上）の料金を20円引き上げ、上限を550円とする改定が決まりました。6歳以上12歳未満も20円引上げ上限が200円になります。一方、6歳未満の上限は100円に据え置き