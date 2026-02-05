公式練習で調整するスペインのトマスリョレンク・グアリノサバテ＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケート男子のトマスリョレンク・グアリノサバテ（スペイン）は5日、五輪直前に使用が認められなくなった楽曲が、一転して許諾を得られる見通しとなったと明らかにした。窮状を訴えた交流サイト（SNS）での投稿が反響を呼び、アニメ映画「ミニオンズ」の音楽の権利者から特別に許可が下りたという。国際スケート連盟（