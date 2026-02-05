1月27日に公示され、新潟県内からは19人が立候補している衆議院議員選挙。新潟市西区や三条市など県央地域が選挙区となるのが新潟2区だ。前職2人と新人2人が議席をめぐり、火花を散らしている。 新潟2区には届け出順に、参政党の新人・平井恵里子氏、日本維新の会の新人・金井典子氏、自民党の前職・国定勇人氏、中道改革連合の前職・菊田真紀子氏の4人が立候補している。 ■自民・前 国定勇人候補｜区割り変更後 初の小選挙区