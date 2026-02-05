フジテレビ系の「生ジャンクＳＰＯＲＴＳ明日からオリンピック！大注目の金メダル候補が続々登場ＳＰ」が５日に放送された。夏季、冬季五輪を経験したアスリートらがゲスト出演した中、サラサラヘアーをなびかせたのは、平昌五輪女子団体パシュート金メダルの菊池彩花だった。オシャレなピアスに指輪、さらにゴールドのネックレスも輝かせた鮮やかなジャケットスタイルでトークを展開。平昌五輪での「個人種目も２種目出させ