1月27日に公示され、新潟県内からは19人が立候補している衆議院議員選挙。上越市や南魚沼市など多くの豪雪地帯を抱える新潟5区。前職・元職の対決に新人も加わり、三つ巴の戦いになっている。 新潟5区に立候補したのは、届け出順に、中道改革連合の前職・梅谷守氏、参政党の新人・高野直行氏、自民党の元職・高鳥修一氏の3人だ。 ■中道・前 梅谷守候補｜3期連続当選目指し豪雪地帯で訴え 「（高市政権は）庶民にお金が行き