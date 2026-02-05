新潟県内各地で平年を超える積雪となる中、家を出る際の玄関から道路までの除雪の負担を軽減しようと長岡市が開発を進めているトンネルが2月5日、報道陣に公開されました。 【齋藤正昂アナウンサー】「私の身長を超える積雪となっている山古志地区。こちらに設置されている三角形のトンネル中に入ってみると、奥に玄関や室外機があります。住宅につながっているんです」側道に高く雪が積もる長岡市山古志地区の公営住宅前に