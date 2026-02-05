横浜市教育委員会（資料写真）神奈川県警座間署は５日、不同意性交の疑いで、座間市南栗原３丁目の横浜市立中学校臨時的任用職員の男（２８）を逮捕した。逮捕容疑は、昨年７月ごろ、自宅で大和市在住の女子高校生（１７）に性的暴行をした、としている。署によると、男は「行為は間違いないが、同意してないことは納得できない」などと供述、一部否認している。女子高校生の保護者から相談を受けた横浜市教育委員会が昨年