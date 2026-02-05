ドラゴンゲート５日の後楽園大会でオープン・ザ・ドリームゲート（ＤＧ）王者の菊田円（２６）が次期挑戦者の吉岡勇紀（３１）に前哨戦で勝利し、防衛に弾みをつけた。極悪軍「我蛇髑髏」を率いる菊田は２３日福岡大会で吉岡とのＶ４戦を控えている。この日は箕浦康太、ＩＳＨＩＮと組んで、吉岡＆ドラゴン・ダイヤ＆田中良弥と６人タッグマッチで激突した。菊田はダイヤを尻爆弾で、田中をラリアートでリングから排除し、吉