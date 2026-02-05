西武・平沢大河内野手（２８）が５日、現役ドラフトで移籍して２年目となる今季へ向け、「チャンスを生かせるように」と誓った。昨季は７試合の出場に終わり、今春は２軍の高知・春野キャンプスタート。「どこで出てもいいように準備したい」とこの日の守備練習では三塁など複数の内野のポジションを守るなど、出場機会を増やすため、泥だらけになりながら白球を追う日々を送る。ロッテ・佐藤らと千葉・鴨川市で行った自主ト