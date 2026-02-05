キヤノンは2月5日、コンパクトデジカメ「PowerShot」30周年を記念した限定モデル「PowerShot G7 X Mark III」（PowerShot G7 X Mark III PowerShot 30th Anniversary Edition）を発表した。外装のカラーやダイヤル類の仕上げを変更したほか、本革製のカメラケースが付属する。価格はオープンで、キヤノンオンラインショップでの価格は148,500円。発売は4月下旬で、3月3日から予約受付を開始する。台数限定で販売する（販売台数は非