【ミラノ（イタリア）５日＝富張萌黄】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スピードスケートの公式練習が本番会場で行われた。初出場の山田梨央（直富商事）はタイムトライアルを行うなど調整した。今大会を前に大きな決断をした。「オリンピックに立てたのは、自分一人の力ではない。色んな人に支えていただいて立つことができたので、大舞台でいい滑りでレースに臨むことをやっていきたい」という思いから年明けにブレ