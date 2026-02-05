英中銀成長率見通し ２０２６年経済成長はプラス０．９％と予測（１１月予測プラス１．２％） ２０２７年経済成長はプラス１．５％と予測（１１月予測プラス１．６％） ２０２８年経済成長はプラス１．９％と予測（１１月予測プラス１．８％） 市場金利に基づいた予測で