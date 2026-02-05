英中銀インフレ見通し １年後のインフレ率は１．７％（１１月予測２．５％） ２年後のインフレ率は１．８％（１１月予測２．０％） ３年後のインフレ率は２．０％（１１月予測２．１％） 市場金利に基づいた予測で