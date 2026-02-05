短期金融市場、３月の英利下げを織り込む、英債利回り低下＝ロンドン為替 英中銀の票割れが据え置き５、利下げ４と僅差となったこと。１－３年後のインフレ見通し引き下げ、２０２６－２７年の成長見通し引き下げ、さら英中銀総裁が「順調に進めは、今年中に政策金利をさらに引き下げる余地ある」と述べたことなどで市場の英利下げ観測が高まっている。短期金融市場では３月利下げを織り込む動き。英２年債利回り