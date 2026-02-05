本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 2/5（木） EUR/USD 1.1700（14.0億ユーロ） 1.1705（6.67億ユーロ） 1.1715（6.63億ユーロ） 1.1725（12.0億ユーロ） 1.1735（6.46億ユーロ） 1.1800（23.0億ユーロ） 1.1825（11.0億ユーロ） 1.1830（6.58億ユーロ） 1.1880（5.86億ユーロ） USD/JPY 153.00（14.0億ドル） 153.50（9.32億ドル） 153.7